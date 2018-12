Michael Mittermeier kommt nach Sigmaringen

SWR1 Baden-Württemberg und die „Schwäbische Zeitung“ präsentieren am Sonntag 12. Mai 2019 bereits zum zwölften Mal das große Comedy- und Kabarettfestival „Baden-Württemberg macht Spass“ auf dem Areal der Stadthalle in Sigmaringen. In diesem Jahr mit dabei: Michael Mittermeier, Christoph Sonntag, Heinrich del Core sowie Anny Hartmann.

Seit vielen Jahren ist „Baden-Württemberg macht Spaß“ ein Highlight in der überregionalen Kulturlandschaft. Das Konzept ist einzigartig: Vier Künstler treten mehrfach auf zwei Bühnen auf. Zwischen den Auftritten ist auf beiden Bühnen zeitgleich eine Pause und der Zuschauer kann zur nächsten Bühne und damit zum nächsten Künstler wechseln. Da auf zwei Bühnen gespielt wird, kann der Besucher alle vier Künstler anschauen und miterleben. Das Showkonzept beginnt um 18.30 Uhr und endet um 22 Uhr. SWR1-Moderatorin Stefanie Anhalt führt durch den Abend.

Headliner ist in diesem Jahr erneut Michael Mittermeier, der sich mit seinen letzten beiden Auftritten in die Herzen des Publikums gespielt hat. Mittermeier gehört zu den erfolgreichsten und beliebtesten Comedians in Deutschlands. Er ist mehrfacher Gewinner des Deutschen Comedypreises, Gewinner des Echos für den „Besten nationalen Comedy-Star“ und er erhielt zahlreiche Gold- und Platinauszeichnungen für die Veröffentlichungen seiner Bühnenprogramme.

Mittermeier steht für echte, handgemachte Comedy: pfiffig und smart, verblüffend, politisch aktuell, einzigartig und unglaublich komisch. In Sigmaringen zeigt Michael Mittermeier Ausschnitte aus seinem neuen Programm „Lucky Punch“. Natürlich darf auch Baden-Württembergs Kabarettist Nr.1, Christoph Sonntag, nicht fehlen. Von Flensburg bis zum Bodensee begeistert er sein Publikum und füllt die Hallen – wenn es sein muss auch die Stuttgarter Porsche Arena. Der Ausnahmekabarettist von SWR3 beschäftigt sich stets mit tagesaktuellen Themen die mit spitzer Zunge kommentiert werden. Da Christoph Sonntag im Jahr 2019 auf „Wörldwaid“-Tour ist, kann man ihn nur sehr selten auf den Bühnen in Deutschland erleben. In Sigmaringen wird hierbei einer der wenigen Auftritte sein, die er im kommenden Jahr absolviert.

Ebenfalls mit dabei: Heinrich del Core. Seine letzte Show in der Stadthalle war mit knapp 1000 Besucher restlos ausverkauft – nun kann der schwäbische Comedian mit italienischen Wurzeln nochmals erlebt werden. Auszeichnungen wie beispielsweise der Kleinkunstpreis Baden-Württemberg, das Paulaner Solo, die Tuttlinger Krähe sowie seine Präsenz in der Fernsehsendung „Comedy-Nights“ im SWR unterstreichen die mittlerweile besondere Klasse von Heinrich del Core. Noch nie in Sigmaringen war die vierte Künstlerin, Anny Hartmann. Nach Auftritten im Quatsch Comedy Club schreibt sie das allseits bekannte Buch zum Programm: „Zu intelligent für Sex?“. Dann wechselt sie das Fach. Weg von der Comedy – hin zum politisches Kabarett ohne Schnick-Schnack. Politik einfach, bissig, amüsant und unterhaltend. Kabarett Papst Volker Pispers meint über Anny Hartmann: „Anny Hartmann hat verstanden, dass man, um Unterhaltung zu machen, nicht nur Humor braucht, sondern vor allem eine Haltung. Außerdem besitzt sie als Diplomvolkswirtin auch noch Hirn. Sie vereint in ihrer Person also die drei großen H des Kabaretts: Haltung, Humor, Hirn. Das sollten Sie sich angucken.“