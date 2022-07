Michael Boenke liest zugunsten der Ukraine-Hilfe

Die Buchhandlung Rabe veranstaltet am Freitag, 15. Juli, um 19.30 Uhr in der ehemaligen Weinhandlung Nell eine Lesung mit Michael Boenke. Der Saulgauer Autor liest aus seinem neuen Krimi „Leberwurscht letal“. Zur Lesung werden Leberwurst- oder Käsebrote sowie Bier, Wein und Wasser gereicht. Der Autor und die Buchhandlung Rabe spenden das Honorar sowie den Reinerlös an die Sigmaringer Ukraine-Hilfe. Zusätzlich konnten die Brauerei Zollerhof (Getränke), die Bäckerei Rebholz aus Sigmaringendorf (Backwaren) sowie die Metzgerei Frick aus Krauchenwies (alles auf dem Brot) als Spender gewonnen werden. Der Eintritt beträgt inklusive Bewirtung 18 Euro. Karten sind in der Buchhandlung erhältlich.