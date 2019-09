Messe für das weibliche Geschlecht kommt gut an

Zahlreiche Menschen waren am Samstag im Hofgarten, um den 4. Mädelstag der „Schwäbischen Zeitung“ zu besuchen. „Obwohl wir in diesem Jahr einige Stände weniger haben, scheinen deutlich mehr Besucherinnen gekommen zu sein als in den drei vergangenen Jahren“, sagte Anja Gauggel vom Team der „Schwäbischen Zeitung“, „offenbar hat es sich herumgesprochen, dass es hier für Mädels aller Generationen Interessantes zu entdecken gibt“.

Entsprechend weit gefächert war das Angebot, denn neben der Jugend sollten auch gezielt „Ladies und gestandene Frauen“ angesprochen werden, wobei natürlich auch die Männer nicht ausgegrenzt waren. Vor dem Hofgarten zog ein sternförmiges Zelt die Blicke der Passanten auf sich. Im Zelt hatten die Veranstalter Platz für eine Showbühne geschaffen, auf der die Mädels des Sigmaringer Tanzstudios ihr Können zu Schau stellten. Gesundheitsvorträge, beispielsweise zum immer aktuellen Thema Abnehmen, oder auch ein Mitmach-Yoga-Angebot bereicherten das Freiluftprogram, das von den Besuchern gerne angenommen wurde. Diese Outdoor-Programmpunkte seien in diesem Jahr erstmals angeboten worden, sagte Matthias Eisele vom Team der SZ.

Im Sparkassenforum reihte sich Stand an Stand mit fast allem, was das weibliche Geschlecht in der Regel auf der Agenda hat. Pflegeprodukte und Kosmetika, Wäsche, Schmuck, Seifen und Parfüms, aber auch Haushaltsartikel bekannter und weniger bekannter Hersteller sowie die fast in jedem Haushalt zu findende Tupperware. Eine ganze Reihe der Standbeschicker waren Firmen aus der Region wie die über 100 Jahre alte Firma Hepp aus Mengen, das Weinhaus Nell, der Juwelier Schröter oder der Friseur Geuder aus Sigmaringen. Letzterer konnte sich des Zuspruchs kaum erwehren, denn die weibliche Kundschaft stand Schlange vor dem Stand.

Mit dabei waren auch die Damen des „Ladies Circles 45“ aus Sigmaringen. Ihr „Fruchtalarm“ kam bestens an, denn die Drinks aus frischen Früchten versorgten Jung und Alt mit Vitaminen und Antioxidantien. Die Einnahmen aus Spenden und Verkauf kommen Kinderkrebsstationen zugute. „So macht Genießen nicht nur Spaß, sondern auch Sinn“, sagte eine Mutter, die sich mit ihrer Tochter die fruchtigen Kreationen schmecken ließen.