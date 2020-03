Mercedesfahrer übersieht BMW

An der Einmündung der Hohenzollernstraße in die B 32 sind am Dienstagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Menschen wurden keine verletzt. Gegen 14.15 Uhr bog ein Mercedes-Fahrer von der Hohenzollernstraße nach links in Richtung Sigmaringendorf ab. Von dort kam ein BMW, den der 54-Jährige beim Abbiegen übersehen hatte. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Nach Polizeiangaben entstand Sachschaden in Höhe von zirka 10 000 Euro. Beide Autos blieben fahrbereit.