Meisterhafter Geselle

- Beim Landesleistungswettbewerb der Maurer sowie Beton- und Stahlbetonbauer haben kürzlich im Bildungszentrum Bau Sigmaringen acht junge Nachwuchskräfte ihr Können unter Beweis gestellt. In beiden Berufssparten wurde der jeweilige Landessieger ermittelt. Die Teilnahme am Wettkampf war eine besondere Auszeichnung für die frischgebackenen Gesellen, denn nur die Besten aus den baden-württembergischen Handwerkskammerbezirken hatten sich qualifiziert, heißt es in einer Pressemitteilung.

Einen Tag lang hatten die Teilnehmer Zeit, um unter den kritischen Augen der Prüfungskommission ihre anspruchsvolle praktische Wettbewerbsaufgabe zu lösen. Bei den Maurern bestand diese darin, ein schwieriges Ziermauerwerk mit Ornament und Jahreszahl aus Normalformat-Kalk- und Klinkersteinen mit mehreren Vor- und Rücksprüngen herzustellen. Die Beton- und Stahlbetonbauer hatten den Auftrag, eine betonierfertige Schalung für ein Betonfertigteil mit Auskragung und Köcheraussparung aus Sichtbeton anzufertigen.

Bewertet wurde neben Maßgenauigkeit und handwerklicher Ausführung auch die exakte Umsetzung der Einzelvorgaben. Philipp Lauffer, Vorsitzender der Prüfungskommission und Ausbildungsleiter am Bildungszentrum Sigmaringen, zeigte sich am Ende sehr zufrieden mit den erzielten Ergebnissen und dem handwerklichen Können der jungen Baufachleute.

Nach einem Tag voller Prüfungsanspannung standen am Abend die Gewinner fest. Landessieger der Maurer ist in diesem Jahr Kai Eppler aus Stetten am kalten Markt, der seine Ausbildung bei der Bauunternehmung Decker in Nusplingen absolviert hat. Er darf nun am Bundesleistungswettbewerb teilnehmen, der Mitte November in Erfurt stattfindet. Dort wird er gegen die besten Maurer der anderen Bundesländer antreten. Bei den Beton- und Stahlbetonbauern wurde Frederik Dittmann aus Riederich als Sieger ermittelt. Er hat seine Ausbildung in Münsingen absolviert. Auch Dittmann wird sich in Erfurt beim deutschlandweiten Wettbewerb mit den besten Beton- und Stahlbetonbauern aus dem gesamten Bundesgebiet messen.