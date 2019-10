„Mein Zuhause“ – Der Immobilien- & Handwerkertag in der Stadthalle

Informationen rund ums Bauen und Wohnen erhalten Interessierte am Sonntag, 13. Oktober, bei der Messe „Mein Zuhause - der Immobilien- & Handwerkertag in Sigmaringen“. Zehn Aussteller bieten auf Einladung der „Schwäbischen Zeitung“ eine Plattform zur unverbindlichen und umfangreichen Beratung und Information. Diese Themenbereiche spiegeln sich auf der Messe wider: kaufen, bauen, wohnen, Energie sparen, modernisieren, finanzieren und absichern. Die Messe in der Stadthalle Sigmaringen ist zwischen 11 und 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei und es gibt zwei kostenlose Vorträge, gehalten von Mitarbeitern der ausstellenden Firmen: Manfred Henselmann von den Stadtwerken wird um 14 Uhr über intelligente Stromlösungen für Zuhause berichten. Zwei Immobilienexperten der Landesbank sprechen um 11.30 Uhr über das Thema „Immobilienverkauf privat oder über einen Makler?“