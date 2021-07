Mehrere Personen streiten sich vor Discothek

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam es am frühen Sonntagmorgen vor einer Discothek in der Bahnhofstraße in Sigmaringen. Wie das zuständige Polizeipräsidium in Ravensburg in einer Meldung mitteilt, befand sich eine Gruppe von circa 70 Personen auf dem Gehweg vor der Lokalität.

Die Stimmung war aufgeheizt, was die polizeilichen Ermittlungen erschwerte, heißt es weiter. Zuvor war es wohl zu Beleidigungen und Körperverletzungsdelikten gekommen. Eine Frau wurde von einer geworfenen Flasche am Kopf getroffen und dabei leicht verletzt. Die Polizei sprach Platzverweise aus, um eine Eskalation der Lage zu verhindern. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.