Mehrere Männer schlagen auf 28-Jährigen ein

Eine Auseinandersetzung mehrerer Personen auf einem Parkplatz in der Georg-Zimmerer-Straße in Sigmaringen hat am Montag gegen 20.30 Uhr einen Polizeieinsatz zur Folge. Nachdem die sechsköpfige Gruppe im Alter von 20 bis 32 Jahren den Abend zunächst friedlich verbracht hatten, gerieten die Beteiligten aus bislang ungeklärter Ursache in einen Streit. In dessen Verlauf sollen mehrere Männer auf einen 28-Jährigen eingeschlagen und ihn leicht verletzt haben. Um die Lage zu beruhigen, mussten Polizisten zwei der Streithähne, die betrunken waren, in Gewahrsam genommen werden. Hierbei leisteten die beiden Widerstand gegen die Einsatzkräfte, sodass sie nun mit Anzeigen rechnen müssen. Der 32-Jährige wird zusätzlich wegen Beleidigungen gegenüber den Polizisten angezeigt.