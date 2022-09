Betrunkene prügeln sich auf einem Kreisverkehr

Zu einer Schlägerei zwischen mehreren teils alkoholisierten Personen ist es am Mittwoch gegen 21.45 Uhr in einem Kreisverkehr in der Binger Straße in Sigmaringen gekommen.

Aus noch ungeklärten Gründen gerieten mindestens sechs Männer im Alter zwischen 22 und 34 Jahren in Streit, der im weiteren Verlauf in Handgreiflichkeiten überging. Das teilt die Polizei mit.

Während der körperlichen Auseinandersetzung soll eine Person mit einem Stein auf zwei der Männer eingeschlagen haben, die weiteren Beteiligten schlugen offenbar mit Händen und Fäusten aufeinander ein. Mindestens vier Personen wurden verletzt, drei Verletzte wurden mit mehreren Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen alle Beteiligten und versucht derzeit, den genauen Tathergang zu rekonstruieren.