Mehrere Auseinandersetzungen im Stadtgebiet

In der Zeit zwischen 22.15 und 23.15 Uhr ist es am Samstag in der Innenstadt und am Bahnhof in Sigmaringen zu mehreren polizeilichen Einsätzen im Zusammenhang mit Körperverletzungsdelikten durch unterschiedliche Gruppierungen gekommen.

Wie die Polizei berichtet, kam es in der Innenstadt in kurzer Folge zu zwei Auseinandersetzungen mit jeweils mehr als zehn beteiligten Personen. In der weiteren Folge wurde ein Security-Mitarbeiter einer Bar nach einem verbalen Streit mit einem Stein beworfen, ohne dass dieser getroffen wurde.

Eine Person wurde leicht verletzt. Sie wurde im Krankenhaus ambulant behandelt. Es wurden Anzeigen wegen Beleidigung, Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Die Gründe für die Auseinandersetzungen sind bislang unbekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei hatte zwölf Beamte im Einsatz.

Zeugen oder weitere Beteiligte/Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, 07571/1040, zu melden.