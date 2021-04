Mehr Umweltschutz als Aufgabe: Hermann Brodmann stockt Arbeit in Seelsorgeeinheit auf

Pastoralreferent Hermann Brodmann übernimmt ab 1. Mai weitere Aufgaben bei der katholischen Seelsorgeeinheit Sigmaringen. Darüber informieren die Seelsorgeeinheit und Vinzenz von Paul in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Damit endet Brodmanns zehnjährige Tätigkeit als Seelsorgebeauftragter bei Vinzenz von Paul in der Region Sigmaringen. Für die Vinzenz-Einrichtungen im Bereich der Seelsorgeeinheit bleibt er aber Ansprechpartner im Rahmen seines neuen Arbeitsfeldes Ökologie und Soziales. Die Erhöhung seines Beschäftigungsumfangs bei der katholischen Seelsorgeeinheit Sigmaringen geht laut Pressemitteilung auf die Initiative von Pfarrer Baumgartner zurück.

Künftig erhöht sich der Beschäftigungsumfang von Pastoralreferent Hermann Brodmann bei der katholischen Seelsorgeeinheit Sigmaringen um 50 Prozent auf eine ganze Stelle. Zusätzlich zu den bisherigen Aufgaben übernimmt er das Feld Ökologie und Soziales, das in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen hat, teilt die Seelsorgeeinheit mit. Bis zum Jahr 2030 wolle die Erzdiözese Freiburg klimaneutral sein. Zur Unterstützung der Kirchengemeinden und Einrichtungen auf dem Weg zur Klimaneutralität wurde ein Klimaschutz-Fond eingerichtet, der das Engagement befeuern soll. Mit der Initiative „Fair, Nah, Ökologisch“ sollen 80 Prozent der Einrichtungen, Kirchengemeinden und Verbände in der Erzdiözese Freiburg ihre Beschaffungen, insbesondere Lebensmittel, nach fairen, regionalen und ökologischen Kriterien gestalten.

In den bereits bestehenden Arbeitsfeldern wird Pastoralreferent Hermann Brodmann weiterhin tätig sein, so die Pressemitteilung. Er verantwortet die theologische Erwachsenenbildung in Zusammenarbeit mit dem Bildungszentrum Gorheim, leitet das Projekt 72 zur Bestellung von nebenamtlichen Gemeindebeauftragten, begleitet die Pfarrgemeinde Mariä Himmelfahrt Bingen mit St. Wendelin Hochberg und übernimmt Beerdigungsdienste.

Bislang lang hat Hermann Brodmann für zehn Jahre als Seelsorgebeauftragter für Vinzenz von Paul gewirkt. Zählten anfänglich vier Sigmaringer Einrichtungen zu seinem Aufgabengebiet, wuchs der Bereich 2018 um weitere sechs Einrichtungen und Dienste des Trägers innerhalb der Region. 2020 folgte die Ausweitung seines Aufgabengebietes bis nach Tübingen, so dass er seitdem insgesamt 13 Einrichtungen und Dienste an sechs Standorten betreute, informiert der Träger.

Zu seinen Aufgaben zählten Gottesdienste, die Moderation von ethischen Fallbesprechungen, die Einführung neuer Mitarbeiter in das Seelsorgeverständnis des Trägers, die Gestaltung spiritueller Impulse und seelsorgerlicher Beistand für Bewohner, Kunden, Angehörige ebenso wie Kollegen und Besucher. Durch wöchentliche Onlineimpulse, Videokonferenzen und die Reflexionstreffen Zwischenstopp im Coronamodus begleitete er die Mitarbeiter, so Vinzenz von Paul. Auch zur Entwicklung des Seelsorgekonzepts des Trägers habe er maßgeblich beigetragen, sagt Regionalleiterin Barbara Jungwirth.

Auch in seiner neuen Funktion in der katholischen Kirchengemeinde Sigmaringen wird Brodmann weiterhin und im Rahmen des Möglichen Ansprechpartner für Vinzenz von Paul in Sigmaringen bleiben. „Wir sind sehr dankbar, an die Arbeit mit Hermann Brodmann nahtlos anknüpfen zu können und die Zusammenarbeit mit der Kirche vor Ort fortführen zu können“, sagt Jungwirth.