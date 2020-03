Mehr Personal für Hotline nötig

Die Zahl der eingehenden Telefonate an der Hotline des Gesundheitsamtes zeigt, vor welchen Herausforderungen die Behörde steht. Anfang März riefen noch 20 Personen pro Tag an, vergangene Woche waren es im Schnitt schon 120 und am Montag über 1500. Um die Anrufe weiter bearbeiten zu können, werden nun weitere Personen geschult und im Callcenter eingesetzt, teilt das Landratsamt mit. „Obwohl, wir immer mehr Leute einsetzen, schulen und Telefonplätze einrichten, schaffen wir es nicht, alle Anfragen zu beantworten“, sagt Susanne Haag-Milz, Leiterin des Gesundheitsamts. Die Landkreishotline sollte nicht für allgemeine Fragen genutzt werden. „Wichtig“, so Haag-Milz: „Wer glaubt infiziert zu sein, muss nach wie vor telefonisch beim Hausarzt anrufen.“

Doch was tun die Mitarbeiter im Gesundheitsamt aktuell konkret? Dort laufen laut Landratsamt alle Informationen zum Coronavirus im Kreis zusammen. Den ganzen Tag bis spät am Abend treffen Laborergebnisse ein. Bei positivem Befund wird so rasch wie möglich die betroffene Person informiert, befragt und es werden Anweisungen zu Quarantänemaßnahmen gegeben. „Selbstverständlich gehen wir jedem bestätigten Fall nach und sorgen für die Information und Beratung aller Kontaktpersonen“ sagt Haag-Milz . Angesichts der mittlerweile 37 Fälle sei das ein enormer Aufwand, sind doch mit jedem Fall durchschnittlich circa 60 Kontaktpersonen verbunden, die angerufen werden müssen, heißt es vom Landratsamt.

Eine weitere Aufgabe der zusätzlich eingesetzten Mitarbeiter ist auch die Hotline. Dadurch werden besorgte Bürger und Institutionen beraten. Das ärztliche Personal nimmt sich der komplexen Fälle an und stimmt sich eng mit dem Landesgesundheitsamt ab. Fragen, inwiefern etwa enge Kontaktpersonen von Infizierten, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, weiterhin arbeiten können, gilt es abzuklären. Hier müsse für jeden individuell eine Lösung gefunden werden, so das Landratsamt.

Mit den Ärzten und der Klinik sind die Mitarbeiter in ständigem Kontakt. „Neben fachlichen medizinischen Fragen geht es oft auch darum, wer noch welche Ausrüstung benötigt und verfügbar hat“, wird Haag-Milz zitiert. Mittlerweile unterstützt das gesamte Landratsamt das Gesundheitsamt. Täglich tagt der Krisenstab, in dem geprüft wird, welche Maßnahmen mit welcher Unterstützung umgesetzt werden können. Hier kommen Amtsleiter aus allen relevanten Fachbereichen zusammen.

Aktuell verdoppelt sich die Zahl der Infizierten alle zwei Tage. „Wir versuchen nun alles zu tun, um die Verbreitung des Virus zu verlangsamen“ sagt Landrätin Stefanie Bürkle.

Die Zulassungsstellen in Bad Saulgau und Pfullendorf bleiben ab Mittwoch bis voraussichtlich 19. April geschlossen. Es sind nur noch Zulassungen mit vorheriger Terminvereinbarung möglich, informiert das Landratsamt. Termine können online vereinbart werden unter https://www.landkreis-sigmaringen. de. Um möglichst vielen Menschen einen Termin anbieten zu können wird die Zulassungsstelle von montags, dienstags, mittwochs und freitags von 7.30 bis 17.00 Uhr und donnerstags von 7.30 bis 18.00 Uhr besetzt sein. Dies sind insgesamt 17,5 Stunden mehr als bisher.

Wer in Bereichen arbeitet, die zur Versorgung der Bevölkerung unmittelbar notwendig sind, darf künftig zwölf statt zehn Stunden täglich arbeiten, so das Landratsamt. Auch sonntags dürfe künftig gearbeitet werden. Dies gilt ebenfalls für die Logistik des täglichen Bedarfs sowie die für die Produktion aller Waren, die zur Bekämpfung des Corona Virus notwendig sind. Dies hat das Landratsamt angeordnet, nachdem das Land alle Kreise in Baden-Württemberg dazu angehalten hatte.