Mehr Interessenten als Bauplätze in Gutenstein

Ein Anliegen hat Peter Herr, der Ortsvorsteher in Gutenstein, zum Abschluss der jüngsten Bauausschusssitzung im Sigmaringer Rathaus vorgebracht: Für die fünf neuen Bauplätze, die derzeit im zweiten Abschnitt des Baugebiets auf dem ehemaligen Reusch-Gelände Josefsstöckleweg entstehen, gibt es schon jetzt zu viele Interessenten. Drei Plätze seien schon so gut wie vergeben, für die restlichen zwei gebe es schon jetzt drei Anfragen, so Herr. Daher wollte der Ortsvorsteher von der Stadtverwaltung wissen, ob es nicht möglich sei, die Erschließung der erst für das kommende Jahr geplanten weiteren vier Bauplätze aus dem dritten Abschnitt schon jetzt umzusetzen. „Nach der derzeitigen Beschlusslage sind für 2019 nur fünf Bauplätze vorgesehen“, antwortete Stadtbaumeister Thomas Exler. Wolle man jetzt plötzlich mehr, sei fraglich, ob die beauftragte Firma da mitmache. „Die Firma Müller aus Lautlingen habe ich schon gefragt“, sagte Herr „und ich habe eine mündliche Zusage erhalten, dass die das auf einen Rutsch machen.“

Stadtverwaltung fühlt sich überrumpelt

Von dieser Enthüllung wirkte die Stadtverwaltung etwas überrumpelt. „Wir nehmen das Thema jetzt mal mit und überprüfen das“, meldete sich Bürgermeister Marcus Ehm zu Wort. Doch Herr insistierte: „Keine Familie soll aus Gutenstein abwandern, weil sie keinen Bauplatz findet“, sagte der Ortsvorsteher.

Warum er mit dem Thema bei nur einer Anfrage zu viel so auf die Tube drückt? „Als kleiner Ort sind wir in Gutenstein darauf angewiesen, dass unsere jungen Familien nicht wegziehen“, erklärt Herr auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Das Baugebiet mit insgesamt 15 Bauplätzen ist in drei Abschnitte unterteilt, wovon der erste mit sechs Bauplätzen bereits bebaut ist, der zweite mit fünf Bauplätzen derzeit erschlossen wird und der dritte mit weiteren vier Bauplätzen noch brach liegt.