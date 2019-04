Mehr Gehalt, mehr Fachkräfte

Um die Situation in Sigmaringen einzuschätzen und mit dem Pflegepersonal der SRH-Klinik zu sprechen, hat Martin Kunzmann, Bezirksvorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), Sigmaringen besucht. Im Gespräch mit der Redaktion reden er, Kreisvorsitzender Rudolf Christian nund Regionssekretär Moritz Stiepert über Probleme des Landkreises, aber auch über Erfolge des DGB.

Dazu zähle unter anderem die Verhandlung zwischen Verdi und den SRH-Kliniken. Die erreichte Einigung mache die Mitarbeiter stolz, sagte er. Die Schere zu öffentlichen Tarifverträgen sei reduziert worden. Dennoch, stellte Kunzmann fest: „Man muss für ein gutes Ergebnis kämpfen.“

Kunzmann fordert mehr Tarifverträge

Das Thema Tarifverträge hat sich der DGB momentan vorgenommen. „Es gibt eine zu geringe Tarifbindung in allen Bereichen“, sagte der Bezirksvorsitzende. Nur noch 54 Prozent der Betriebe hätten Tarifverträge. Deshalb wolle der DGB nach den Sommerferien eine Kampagne zu diesem Thema starten. Denn Betriebe ohne Tarifbindung zahlten bis zu 25 Prozent weniger Gehalt, erläutert Kunzmann – Geld, das auch in den Sozialkassen fehle. Deshalb plädiere der DGB an den Bund, aber auch an die Kommunen, nur noch Aufträge an Tarifbetriebe zu vergeben und diese dadurch mehr zu unterstützen: „Man kann auch im Kleinen beginnen.“

Was den Gewerkschaftsbund auch beschäftigt, ist der Fachkräftemangel. Dieser zeige sich vor allem im Landkreis Sigmaringen, sagte Christian. Das Durchschnittsgehalt dort liege bei 22 000 Euro, 4000 Euro weniger als am Bodensee. Das hänge damit zusammen, dass dort wesentlich mehr Großbetriebe wie ZF oder MTU ihren Sitz haben – Unternehmen mit Betriebsrat und Gewerkschaft. „Im Landkreis Sigmaringen sitzen mehr Kleinbetriebe, die das nicht haben“, fügte der Kreisvorsitzende an.

Außerdem sei in Baden-Württemberg, auch im Landkreis Sigmaringen, die Infrastruktur und der Wohnungsbau ein besonderes Problem. Die Region werde unattraktiv, wenn sich Fachkräfte keine vier Wände in der Arbeitsstadt leisten können und einen längeren Fahrtweg auf sich nehmen müssten, insbesondere im ländlichen Bereich, sagte Kunzmann. „Die Straßen sind hier auch nicht ausgebaut und die Zuganbindung schwierig“, ergänzte Christian. Hier sei es wichtig, langfristig zu denken und die Infrastruktur auszubauen.

Für den 1. Mai, den Tag der Arbeit, hat sich der DGB in diesem Jahr das Motto „Europa“ vorgenommen. Die Stimmung ist laut Kunzmann nicht immer pro EU, obwohl diese noch immer ein wichtiger Markt für Arbeitsplätze sei. Auch in Sigmaringen plädierte er am Dienstagabend beim Arbeitnehmerempfang, den er besuchte, dafür.