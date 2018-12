Mehr als 100 Gutensteiner feiern Advent

Etwas mehr als 100 Bürger haben sich zur Veranstaltung „Gutenstein feiert Advent“ im Pfarrgarten um das Lagerfeuer, um mehrere Schwedenfeuer und um einen hell erleuchteten Tannenbaum versammelt, um gemeinsam den Advent zu feiern. Bei Glühwein, Punsch und Würsten blieb für die Besucher, darunter auch Sigmaringens Bürgermeister Marcus Ehm, genügend Zeit zur Begegnung und zu Gesprächen. Die Geschichte „Jonas und der Weihnachtszauber“ präsentierten die Kindergartenkinder in Kooperation mit der Musikkapelle. Anja Kleiner, Kindergartenleiterin, und Myriam Böhler, Anerkennungspraktikantin, haben im Vorfeld die Geschichte mit den Kindern besprochen. Diese hatten mehrere Bilder dazu gemalt. Beim Vortrag der Geschichte wurden die Bilder mit einem Dia-Projektor auf einer Leinwand gezeigt, bei manchen Bildern spielte die Musikkapelle ein passendes Lied und alle konnten mitsingen. Als es in der Geschichte um Schneeflocken ging und ein entsprechendes Gemälde zu sehen war, spielte die Kapelle „Schneeflöckchen, Weißröckchen.“ „Kling ,Glöckchen“ wurde angestimmt, als es in der Geschichte um Glockengeläut ging und ein Bild von einer Glocke zu sehen war. Der Kindergarten nimmt an einem Projekt teil, das vom Kindermedienland Baden-Württemberg gefördert und von Anni Kramer vom Kreismedienzentrum Sigmaringen begleitet und unterstützt wird. Die Musikkapelle mit ihrem musikalischen Leiter Berthold Stroppel stimmte in die vorweihnachtliche Zeit ein: Das Weihnachtsstück „Andachtsjodler“ wurde mit zwei Tenorhörnern und drei Alphörnern vorgetragen. Auch die Donautaler Alphörner unterhielten mit stimmungsvollen Weisen. Ohne Hektik könne man sich im bescheidenen Rahmen in netten Gesprächen auf Weihnachten vorbereiten, sagte Ortsvorsteher Peter Herr. Die Bewirtung lag in den Händen des Musikvereins. Zuvor feierten die Besucher in der Kirche eine kleine Andacht. Am Nachmittag bot der Albverein eine geführte Wanderung an.