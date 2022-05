Medizinstudenten starten ins praktische Jahr

Drei Medizinstudenten haben im SRH-Krankenhaus Sigmaringen ihr praktisches Jahr gestartet. Es ist das letzte Jahr des Medizinstudiums, in dem die angehenden Ärzte ihre Fähigkeiten in der Praxis erweitern sollen. Gleichzeitig haben sie die Möglichkeit an internen praxisbezogenen Fortbildungen für Ärzte teilzunehmen. Das teilen die SRH-Kliniken mit.

Für die drei angehenden Mediziner sei das SRH-Krankenhaus in Sigmaringen aus den unterschiedlichsten Gründen interessant. heißt es in der Mitteilung. Für die eine sei das Zugpferd die Klinik für Sportmedizin gewesen, bei der anderen die Empfehlung eines niedergelassenen Arztes und von Freunden, die bereits in Sigmaringen ihr praktisches Jahr absolviert haben. Bewusst wurde auch die Krankenhausgröße – kein Uniklinikum – gewählt.

Georg von Boyen, Chefarzt der Medizinischen Klinik, und Rüdiger Hennig, ausbildungsverantwortlicher Arzt und Leiter der sportmedizinischen Abteilung, begleiten die Jungmediziner während ihres praktischen Jahres und sind ihre Ansprechpartner. Sie forderten beim Einführungstag die angehenden Ärzte zur akademischen Eigeninitiative auf und motivierten sie zur kontinuierlichen Lernbereitschaft, wie es in der Mitteilung heißt. Zu den Ausbildungsbausteinen in Sigmaringen gehört unter anderem auch die Alpine Notfallmedizin mit einer mehrtägigen Schulung in den Alpen.

Medizinstudenten können sich ihr Lehrkrankenhaus frei wählen, sie sind nicht an ihre Heimat-Universität gebunden. Zu den Pflichtabteilungen, in denen gearbeitet werden muss, gehören die Fachbereiche Innere Medizin und Chirurgie, hinzu kommt ein Wahlfach. Aus dem praktischen Jahr kann sich im Anschluss eine Anstellung als Assistenzarzt ergeben. Für das Krankenhaus und die Studenten ist das praktische Jahr deshalb eine gute Möglichkeit sich intensiv ein Jahr lang bei der Arbeit kennenzulernen.