„MBM Salon“ eröffnet in Sigmaringen

In Sigmaringen gibt es seit Montag ein neues Frisörgeschäft für Damen, Herren und Kinder. Beim „MBM Salon“ in der Schwabstraße 12 handelt es sich um eine Filiale des „Panaz Friseur Salons“ in der Antonstraße. Dementsprechend steckt Inhaber Mehmet Bozkurt dahinter. „Der Bedarf für eine Filiale war da“, sagt Mehmet Bozkurt. Und wenn er mit der neuen Location gleichzeitig frischen Wind in die Sigmaringer Friseurszene bringen kann, freut ihn das umso mehr. „Ein neues Friseurgeschäft in Sigmaringen gab es schon länger nicht mehr“, sagt er. „Ich hoffe, dass die Kunden das zu schätzen wissen.“ Der „MBM Salon“ empfängt seine Kunden von montags bis samstags und bietet das volle Programm für Herren, Damen und Kinder, von Schneiden über Hochsteckfrisuren, Make Up und Farbentechnik bis hin zur Haarentfernung mit Fadentechnik – selbstverständlich mit den gängigen Corona-Schutzmaßnahmen. Terminvereinbarung unter Telefon 07571/720 33 36. Foto: SZ