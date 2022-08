Max Steinhart beschenkt Kinder mit selbstgebautem Holzspielzeug

Die Schulkindergärten des Hör-Sprachzentrums der Zieglerschen konnten sich kurz vor den Sommerferien über eine ganz besondere Spende freuen: Max Steinhart, Rentner aus Reutlingen, schenkte ihnen zwei komplette Sets selbst gebautes Holzspielzeug.

Die Kinder im Schulkindergarten Biberach der Zieglerschen erhielten laut Mitteilung einen Spielzeugkran und mehreren Baustellenfahrzeuge samt Anhängern und Paletten. „Ich hatte den Kindern schon gesagt, dass es heute noch eine Überraschung gibt,“ sagt Leiterin Caroline Vollmer. Vor allem der fast einen halben Meter hohe schwenkbare Holzkran mit den voll funktionsfähigen Seilwinden hätte die Kinder zwischen drei und sechs Jahren in seinen Bann geschlagen.

Urheber ist Max Steinhart, Rentner aus dem Kreis Reutlingen, der sein Berufsleben lang selbstständig auf dem Bau tätig war und es sich nun im Ruhestand zum Ziel gesetzt hat, Kindern eine Freude zu machen, die besondere Unterstützung brauchen. Kinderkliniken hat er schon mit seinem komplett selbst gebauten Holzspielzeug beschenkt, ebenso wie Kindergärten oder Einrichtungen der Behindertenhilfe. Wichtig sei ihm dabei das Material. „Heutzutage ist ja alles nur noch aus Plastik,“ beklagt er. Seine Baustellenfahrzeuge sind ganz aus Holz und Metall gefertigt, nur die Seile sind aus Synthetik. „Da geht nix kaputt“, versichert Max Steinhart, „und wenn amol a Schräuble locker wird, na ziehet ihr’s oifach wiedr a!“

Auch der Schulkindergarten an der Lassbergschule Sigmaringen der Zieglerschen kann die außergewöhnliche Spende von „Max, dem Bauarbeiter“, wie Max Steinhart genannt wird, mitnutzen. Schulleiterin Alexandra Hoffmann lässt sich bei der Spendenübergabe die Funktionen genau erklären. Sie will die Kinder mit Hör- beziehungsweise Sprachbehinderung, die in ihrem Kindergarten gefördert und betreut werden, erst nach den Sommerferien mit dem einzigartigen Spielzeug überraschen.