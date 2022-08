Matthias Plenkmann im Druckatelier

Matthias Plenkmann ist der 20. Gastkünstler im Druckatelier des Alten Schlachthofs. Der 33-jährige Zeichner, Radierer und Bildhauer lebt in Dortmund und leitet die Druckgraphischen Werkstätten an der Universität Duisburg-Essen. Er arbeitet den gesamten Monat August in Sigmaringen und dabei auch die Möglichkeiten der Fotoradierung erkunden. Wie aus einer Mitteilung des Ateliers hervorgeht, wird er in dieser Zeit die Radierwerkstatt, den Siebdruckraum und das Atelier I im Hof nutzen.

Gut 20 Zinkplatten sind für ihn vorbereitet, so dass alle Kunstliebhaber auf eine fruchtbare Produktion gespannt sein können. Was in dieser Zeit entstehen wird, soll dann am letzten Wochenende im August zu sehen sein. dazu gehört auch ein Werkstattgespräch am Freitag, 26. August, bei dem man Matthias Plenkmann ab 19 Uhr zu seiner Arbeit und seinen Werken befragen kann. Auch Besuche zuvor sind möglich - in Absprache mit dem Künstler, Telefon 0176 / 81194349. Weitere Informationen zu seiner Person und Arbeit sind auf seiner webseite zu finden: www.matthiasplenkmann.com.