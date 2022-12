Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Hohenzollern-Gymnasium findet in diesem Schuljahr erstmals das Förderprojekt „Mkid – Mathe kann ich doch!“ statt, zu dem Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 6 eingeladen sind. Das Programm wurde vom Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte Stuttgart entwickelt und wird in Kooperation mit der Vector-Stiftung durchgeführt. Das zweijährige Programm richtet sich an Schülerinnen und Schüler der sechsten und siebten Klasse, die Potenzial für Mathematik haben, es aber im Mathematikunterricht (noch) nicht umsetzen (können).

Da die Entwicklung des Abstraktionsvermögens von Heranwachsenden unterschiedlich schnell verläuft, kommt es gerade in Klasse fünf und sechs manchmal zu Misserfolgserlebnissen. Die betroffenen Kinder halten sich in Folge für nicht begabt, engagieren sich nicht mehr und es entstehen Lücken, die sich später nur schwer schließen lassen. Das Ziel von Mkid ist daher, die Freude an mathematischen und naturwissenschaftlichen Themen zu wecken und Erfolgserlebnisse zu schaffen. Im Mkid-Kurs, der von Mathematiklehrerin Annemarie Kastelsky durchgeführt wird, bekommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Lösungsstrategien an die Hand, die vielseitig anwendbar sind und mit denen sie auch schwierige Aufgaben selbstständig lösen können.

Um das gemeinsame Arbeiten zu fördern und den Zusammenhalt der „Mkids“ zu stärken, finden gemeinsame Exkursionen statt, die ebenso wie der Kurs selbst von der Vector-Stiftung finanziert werden. Die Stiftung unterstützt junge Menschen in ihrer Ausbildung und Entwicklung. Ziel ist es, die Einstellung zur Mathematik positiv zu verändern und langfristig die Leistungen im Mathematikunterricht zu verbessern, so dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbstbewusst sagen können: „Mathe kann ich doch!“