Maskottchen macht Werbung für Christbaumverkauf

Die Mitglieder der Sigmaringer Serviceclubs Round Table, Ladies' Circle, Old Table und Tangent Club haben einen Weihnachtsbaumverkauf auf dem Sigmaringer Karlsplatz organisiert. Die Round-Table-Mitglieder haben sich dafür entschieden, sämtliche Verkaufserlöse aus der Aktion an die Oberschwäbische Werkstätten für Menschen mit Behinderung (OWB) in Sigmaringen zu spenden. Wie viele Branchen, ist auch die Behindertenhilfe nicht von der Corona-Pandemie und deren Folgen verschont geblieben. Trotz staatlicher Hilfen haben die Einrichtungen mit finanziellen Einbußen zu kämpfen, die letzten Endes zu Lasten der Angebote für die dort beschäftigten Mitarbeiter gehen. Die Spendengelder werden daher „MIKADO“, dem Freizeitprogramm der OWB, zugutekommen, sodass auch in Zukunft Kurse, Reisen und Freizeitaktivitäten für Menschen mit Behinderung angeboten werden können. Foto: Michael Hescheler