Maskierter Mann überfällt Tankstelle und flüchtet – Polizei bittet um Hinweise

Ein Unbekannter hat am Freitagmorgen gegen 6.20 Uhr eine Tankstelle in der Meßkircher Straße in Sigmaringen-Laiz überfallen. Das berichtet die Kriminalpolizei. Der bewaffnete und maskierte Täter bedrohte demnach eine Angestellte und forderte von ihr die Herausgabe von Bargeld.

Anschließend sei er mit seiner Beute zu Fuß in Richtung des Gemeindeverbindungsweges in Richtung Inzigkofen geflüchtet. Der Täter wird als etwa 1,80 Meter groß und kräftig gebaut beschrieben und war mit einem weißen Oberteil, einer schwarzen Hose sowie weißen Schuhen bekleidet.

Auf der Flucht warf der Täter sein Maskierungsmittel weg. Das Kriminalkommissariat Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von Passanten und anderen Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Auffälliges beobachtet haben, unter der Telefonnummer 07571/1040 entgegen.