Maskierte Tankstellenräuber nach Fahndung gefasst

Die mutmaßlichen Tankstellenräuber, die am Donnerstag die Eco-Tankstelle in Sigmaringen überfallen haben sollen, sind festgenommen. Das teilt die Staatsanwaltschaft Hechingen mit. Im Verdacht, mehrere Hundert Euro Bargeld sowie einige Stangen Zigaretten geraubt zu haben, stehen ein 18-Jähriger und dessen 17-jähriger Komplize. Sie sollen zudem eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht haben.

Während sich bei den Fahndungsmaßnahmen des Polizeireviers und des Kriminaldauerdienstes erste Verdachtsmomente gegen einen der Jugendlichen ergaben und sich dieser aufgrund des Fahndungsdrucks am nächsten Tag selbst stellte, fehlte von seinem 18-jährigen Komplizen zunächst jede Spur. Nachdem der 17-Jährige nach anfänglichem Leugnen die Tat eingeräumte und einen Teil des erbeuteten Bargeldes den Kriminalbeamten ausgehändigt hatte, konnte schließlich auch der 18-Jährige ermittelt werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen erließ daraufhin das zuständige Amtsgericht Haftbefehl gegen den jungen Mann, der am Dienstag von der Kriminalpolizei festgenommen wurde. Bei seiner Vorführung ordnete der Richter gegen den 18-Jährigen die Untersuchungshaft an. Er befindet sich laut Staatsanwaltschaft zwischenzeitlich in einer Justizvollzugsanstalt.

Der 17-Jährige war bereits nach seiner Vernehmung auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt worden, da er sich selbst gestellt und geständig gezeigt hatte und bei ihm unter Berücksichtigung seines Alters nicht die vom Gesetzgeber vorgegebenen Voraussetzungen der Anordnung der Untersuchungshaft vorlagen. Die polizeilichen Ermittlungen zum Verbleib des restlichen Raubgutes dauern an.

Die beiden Jugendlichen hatten gegen 21 Uhr maskiert den Verkaufsraum betreten und die Angestellte unter Vorhalt eines Messers dazu aufgefordert, die Kasse zu öffnen. Während einer der Tatverdächtigen das Geld herausnahm, steckte sein Begleiter über ein Dutzend Zigarettenpackungen ein.

