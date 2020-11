Maskenpflicht: Warum sich eine Körperbehinderte in manchen Geschäften diskriminiert fühlt

Die Rechtslage

In erster Linie gilt momentan in Deutschland die Maskenpflicht, die für alle gilt, die keine Befreiung davon haben, informiert der Sigmaringer Rechtsanwalt Ulrich Bregenzer. Darüber stehe allerdings das Hausrecht der Geschäfte, das sie ausüben dürfen. Das bedeutet laut Bregenzer, wenn jemand keinen Mundschutz trägt, kann ein Laden denjenigen tatsächlich verweisen. Allerdings gibt es laut Bregenzer auch das Gleichbehandlungsgesetz. Es steht wiederum über dem Hausrecht. Menschen mit Behinderung dürfen demnach nicht diskriminiert werden. Wer also aufgrund seiner Behinderung keinen Mundschutz tragen kann, darf in der Theorie nicht rausgeworfen werden. Allerdings sei das, so Bregenzer, eine Einzelfallentscheidung, die vor Gericht getroffen werden muss. (mke)