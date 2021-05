Martin Sedlaczek ist neuer Schulleiter der Nachbarschaftsgrundschule

Mit sofortiger Wirkung ist Martin Sedlaczek zum Schulleiter der Nachbarschaftsgrundschule in Schwenningen bestellt worden. Er wird damit Nachfolger des bisherigen kommissarischen Schulleiters Michael Klie. Das teilt das Staatliche Schulamt Albstadt mit.

Nach dem mittleren Bildungsabschluss an der Berufsfachschule Metall in Sigmaringen begann Martin Sedlaczek 1984 eine Ausbildung zum Fachlehrer mit dem Fächern Sport und Technik am Pädagogischen Fachseminar in Kirchheim/Teck. Diese Ausbildung zum Fachlehrer schloss Sedlaczek 1988 erfolgreich ab. Nach seiner anschließenden Bundeswehrzeit wurde Sedlaczek im August 1989 in den Schuldienst in Baden-Württemberg übernommen. Seine erste Schule war das Bischof-Sproll-Bildungszentrum in Biberach. Im Kreis Biberach war Sedlaczek an verschiedenen Schulen als Fachlehrer tätig. Im August 1998 wurde Sedlaczek an die Ostrachtalschule in Ostrach versetzt. In den vergangenen Jahren wurde Martin Sedlaczek an verschiedenen Schulen im Kreis Sigmaringen als Fachlehrer für Sport und Technik eingesetzt. Im August 2018 kam Sedlaczek an die Nachbarschaftsgrundschule in Schwenningen. Im Sommer 2018 erhielt Sedlaczek die Möglichkeit im Rahmen einer Zusatzqualifikation beim Lehrerausbildungsseminar in Albstadt, sich zum Grundschullehrer ausbilden zu lassen. Diesen Aufstiegslehrgang schloss Sedlaczek erfolgreich ab und wurde am 1. Februar 2021 zum Grundschullehrer ernannt.

Im Frühjahr 2021 bewarb Sedlaczek sich erfolgreich um die Schulleiterstelle an der Nachbarschaftsgrundschule in Schwenningen als Nachfolger des bisherigen kommissarischen Schulleiters Michael Klie. „Ich freue mich auf die neue herausfordernde Aufgabe und die Verantwortung für eine großartige Schule in einer besonderen Gemeinde inmitten einer herausragenden Gegend. Die Menschen und vor allem die Kinder aus Schwenningen und dem Donautal liegen mir sehr am Herzen und das neue Amt erfüllt mich mit großer Freude. Ich möchte mich bei Herrn Klie sehr bedanken, dass er mir eine gut organisierte Schule übergibt“, so Sedlaczek.

Martin Sedlaczek wohnt in Sigmaringen-Laiz. Er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Martin Sedlaczek ist beim Bildungswerk in Sigmaringen und in Sportvereinen als Übungsleiter seit über zehn Jahren ehrenamtlich tätig.