Martin Bachmann bringt „Michael Kohlhaas“ von Heinrich von Kleist auf die Bühne.

Das „Theater September“ spielt am Donnerstag, 10. März, in der Halle des Alten Schlachthofs das Stück „Kohlhaas“ nach der Novelle von Heinrich von Kleist. Der Figurenspieler Martin Bachmann interpretiert Kleists Text von 1808. Kleist selbst greift einen historischen Fall zum Thema Selbstjustiz auf. SZ Mitarbeiterin Gabriele Loges sprach mit Martin Bachmann über seine Motive und Umsetzung.

Was hat Sie am Stoff „Michael Kohlhaas“ gereizt?

Martin Bachmann: Für mich stand beim Erarbeiten des Themas klar im Vordergrund: Diese Geschichte muss man jungen Leuten nahebringen. Konkret stellt sich eine spannende Frage: Wie weit gehe ich persönlich, um mein Recht durchzusetzen? Es geht dabei um Recht, aber auch um Ehre und Moral. Wenn man unvorbereitet in so eine Situation hineinschlittert, überlässt man sich häufig seinen Gefühlen und geht zu weit. Die Leser und Zuschauer sympathisieren natürlich mit der Hauptfigur. Doch die Frage bleibt: Wo war der Wendepunkt? Für mich selbst ist eigentlich jede Anwendung von Gewalt zu viel. Die Antwort ist im konkreten Fall jedoch nicht so einfach: Reagiere ich irgendwann mit Gewalt auf Unrecht? Und habe ich erst alle anderen Mittel versucht? Kleist hat den Originalstoff verändert, er provoziert und manipuliert bewusst. Bei „Kohlhaas“ treibt er das Schicksal der literarischen Figur Michael Kohlhaas im Vergleich zur historischen Vorlage Hans Kohlhase auf die Spitze.

Wem würden Sie das Stück ans Herz legen?

Eigentlich Jeder und Jedem und natürlich auch Jugendlichen. Wir spielen es seit 2007, oft an Gymnasien. Ich habe den „Kohlhaas“ selbst in der Schule gelesen. Deswegen war es mir sehr wichtig, eine zeitgemäße Sprache zu finden. Nicht verschraubt, sodass man möglichst weit mit dem persönlichen Schicksal des Kohlhaas‘ emotional mitgehen kann. Es soll berühren, aber gleichzeitig die Frage beleuchten: „Was hätte ich gemacht?“ Und dies ist und bleibt aktuell. Ich war übrigens ganz am Anfang meines Figurenspiels schon einmal mit meiner Diplomarbeit im Alten Schlachthof und freue mich auf ein Wiedersehen.

Wie kamen Sie zum Figurentheater?

Ich bin mit dieser Form des Theaters aufgewachsen. Meine Eltern waren Lehrer und mein Vater leitete in Lörrach sehr erfolgreich eine Laienbühne mit Marionettentheater. Ich habe schon mit zehn Jahren mitgespielt. Nach dem Abitur habe ich in Freiburg erst ganz andere Studienfächer gewählt, mich hat vieles interessiert. Als ich jedoch hörte, dass in Stuttgart ein neuer Studiengang „Figurentheater“ eingerichtet wurde, habe ich mich beworben und bin im ersten Studienjahr 1983 genommen worden. Mein Lehrer war der bekannte Puppenspieler Albrecht Roser. Die Eltern hätten sich natürlich gewünscht, dass ich keine künstlerische Karriere anstrebe. Doch es gab für mich keine Umkehr, ich bin regelrecht für das Figurentheater entflammt.

Der Künstler Jörg Bach, der in Sigmaringen schon öfter ausgestellt hat, hat Figuren und Objekte des Stücks gefertigt. Wie kam es zu diesem gemeinsamen Projekt?

Wir kennen uns schon viele Jahre. Nach dem Studium fragte mich Professor Roser, ob ich nicht als Fachbereichsleiter und Lehrer an die neue Jugendkunstschule Tuttlingen gehen möchte. Dort unterrichtete auch der Bildhauer Jörg Bach. Und dieser lebte im benachbarten Mühlheim. Er sagte, dort könne man gut leben und er kenne ein Objekt, das sich als Theater eignen würde. Auch die Stadt unterstützte uns und schließlich konnten wir den alten Bahnhof kaufen. Zusammen mit meiner Frau Cécile Legrand, die ebenfalls Figurenspiel in Stuttgart studierte und im „Kohlhaas“ für Kostüm und Bühne verantwortlich ist, haben wir ein eigenes Theater mit 40 Plätzen eröffnet. Jetzt im Lockdown war es schwierig, aber wir konnten in der Grundschule Theater spielen, weil dort die Räumlichkeiten großzügiger sind.