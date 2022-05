Marode Hallenbäder: Eine Sanierung ist keine Alternative

Nun ist der Tag gekommen, der längst erwartet wurde. Das Laizer Hallenbad ist so marode, dass es stillgelegt werden muss. Das zweite Hallenbad in der Geschwister-Scholl-Schule ist ebenfalls am Ende. Eine Modernisierung soll zwischen 1,5 und 2 Millionen Euro kosten, doch diese Zahlen sind nur über den Daumen gepeilt. Wer in diesen Zeiten baut, weiß, was das bedeutet.

Sigmaringen wird im Herbst nicht nur ohne Hallenbad dastehen, sondern auch ohne Plan B, obwohl vor Jahren intensiv um einen Neubau eines Hallenbads gerungen wurde. Letztmals vor der Bürgermeisterwahl im Jahr 2018 war der Wunsch etlicher Bürger Thema. Doch seither ist nichts mehr passiert. Außer, dass die Stadt und die Stadtwerke immer wieder fünfstellige Beträge in beide Bäder investierten, um die endgültige Schließung hinauszuzögern.

Und was nun? In der jetzigen Situation einen Neubau anzustreben, scheint wegen immer weiter steigender Baupreise eine Illusion. Aber es kann nicht die Lösung sein, 1,5 Millionen Euro plus X in ein Bad zu pumpen, das längst nicht mehr zeitgemäß ist.

Die Stadtverwaltung sollte also nochmals einen Versuch unternehmen für ein kleines, zweckmäßiges Hallenbad vornehmlich fürs Schulschwimmen. Die Investition müsste beherrschbar sein und trotzdem dürfen Bürgermeister Marcus Ehm und der Gemeinderat nicht nur die finanzielle Seite der Medaille betrachten, denn es muss ihnen vielmehr darum gehen, dass in Sigmaringen möglichst viele Kinder schwimmen lernen können.