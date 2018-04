Markus Wirth ist vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht

Seit Mitte April sind die Stellen der vorsitzenden Richter beim Verwaltungsgericht Sigmaringen wieder alle besetzt. Dieser Tage erhielt Markus Wirth aus den Händen von Vizepräsident Stefan Röck als amtierender Präsident die Urkunde mit der Ernennung zum vorsitzenden Richter. Markus Wirth hat die durch den Weggang des bisherigen Präsidenten Malte Graßhof nach Stuttgart frei gewordene Stelle des Vorsitzenden der neunten Kammer übernommen. Nach der Wiederbesetzung der Stelle des Präsidenten und der Fertigstellung der Außenstelle des Gerichts in der Fürst-Wilhelm-Straße soll er die dann neu eingerichtete zehnte Kammer als Vorsitzender führen. Er lebt mit seiner Ehefrau, einer Rechtsanwältin, und den vier Kindern seit vielen Jahren in Sigmaringendorf.

Markus Wirth ist seit 1995 Richter. Nach dem Studium der Theologie für ein Semester und dann der Rechtswissenschaften in Tübingen sowie dem Referendariat in Ravensburg und Dresden hat der heute 52-Jährige nach erfolgreichem Abschluss der Zweiten juristischen Staatsprüfung damals beim Verwaltungsgericht Sigmaringen seine Berufstätigkeit als Richter auf Probe begonnen. Die Ernennung zum Richter auf Lebenszeit erfolgte 1998. In den Jahren 2000 und 2001 war Markus Wirth für 18 Monate als geschäftsführender Dezernent zum Landratsamt Sigmaringen abgeordnet. Eine weitere Abordnung führte ihn 2004 für sechs Monate in die zweite Instanz an den Verwaltungsgerichtshof nach Mannheim. Seither ist Wirth ununterbrochen beim Verwaltungsgericht Sigmaringen tätig.