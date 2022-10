Markus Lehmann für 25 Jahre in Branchenverband geehrt

Markus Lehmann von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen ist für eine vierte dreijährige Amtszeit in den Vorstand des Deutschen Verbands für Facility Management (gefma) gewählt worden. Der Verband ist mit mehr als 1000 Mitgliedsunternehmen und seinem anerkannten Richtlinienwesen die größte Vereinigung von Anbieter- und Nutzerunternehmen im Facility Management in den deutschsprachigen Ländern.

Markus Lehmann verantwortet im Vorstand das Ressort Bildung und Wissen. Für seine 25-jährige ehrenamtliche Verbandsarbeit in diesem Bereich ist er nun besonders geehrt worden, teilt die Hochschule Albstadt-Sigmaringen mit. Die wichtigsten Stationen seien seine Mitwirkung im Arbeitskreis seit 1997 und dessen Leitung seit 2012, der Vorsitz in der Jury der Förderpreise für Hochschulabschlussarbeiten seit 2003 sowie die Aufgabe als gefma-Vorstand seit 2013. „Wir würdigen seine außerordentlichen Verdienste für die erfolgreiche Entwicklung von Branche und Verband im Bereich Bildung und Wissen“, heißt es in der vom Vorstandsvorsitzenden Wolf-Dieter Adlhoch überreichten Urkunde.

Wesentliche Ergebnisse zur Förderung der Aus- und Weiterbildung sowie des Wissenstransfers im Facility Management (FM) sind Richtlinien zur inhaltlichen und organisatorischen Qualitätssicherung von Studiengängen und Fortbildungslehrgängen sowie die entsprechende Zertifizierung von Hochschulen und Bildungsträgern. Internationale Berufsbildbroschüren, ein Professorennetzwerk und die Planung eines Ausbildungsberufs im Gebäudemanagement gehören ebenfalls zum Aufgabenfeld von Lehmann.

„Ich freue mich, auch in den nächsten drei Jahren im Verband an der Weiterentwicklung des Zukunftsberufs Facility Manager mitwirken und damit zu einer nachhaltigen und digitalisierten Immobilienwirtschaft beitragen zu können“, sagt Markus Lehmann. An der Hochschule Albstadt-Sigmaringen verantwortet er den entsprechenden Bachelorstudiengang Smart Building Engineering and Management.