Mariphil ermöglicht weiterhin Praktika

„Die Corona-Krise hat uns voll im Griff und überlagert momentan fast alles“, erklärt der Vorsitzende des Hilfsprojekt Mariphil, Martin Riester. Das führe seiner Ansicht nach auch dazu, dass viele Menschen den perspektivischen Blick für die Zukunft nur noch verschwommen hätten. Diese Unsicherheit betreffe auch viele junge Menschen, die beispielsweise nach dem Abitur die Welt bereisen oder einen Freiwilligendienst im Ausland absolvieren wollten. „Geht das überhaupt dieses Jahr?“ sei daher eine häufig gestellte Frage an die Organisatoren des Hilfsprojektes.

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), mit dem Mariphil als zertifizierte Entsendeorganisation im Rahmen des Freiwilligenprogramms „Weltwärts“ eng zusammenarbeitet, geht davon aus, dass solche Entsendungen auch dieses Jahr möglich sein werden. Bisher werden 13 junge Menschen mit Mariphil ein solches Freiwilligenjahr auf den Philippinen antreten. Losgeht es wahrscheinlich in diesem Jahr einen Monat später, also Ende August, da in manchen Bundesländern die mündlichen Abiturprüfungen wohl bis Ende Juli dauern können. Vom Waisenhaus, in dem Findelkinder aufgenommen und betreut werden, über die Arbeit mit indigenen Völkern oder dem Kampf gegen Kinderarbeit bis hin zu Nachhilfe für benachteiligte Kinder gibt es bei Mariphil ein weites Spektrum an Möglichkeiten. „Über unsere Projektpartner auf den Philippinen können wir jungen Menschen einen solchen Einsatz mit finanzieller Unterstützung durch den Bund anbieten“, so Riester weiter. Über den Link https://www.freiwillig-freiwillig.de/

anbieter/hilfsprojekt-mariphil-e-v sind die möglichen Einsatzstellen näher beschrieben.

Möglich ist auch ein sogenanntes freies Praktikum, das sechs Monate im Mariphil Kinderdorf absolviert wird. Mariphil arbeitet auch mit Hochschulen zusammen, wo junge Menschen soziale Arbeit studieren und ihr Praxissemester auf den Philippinen absolvieren können.