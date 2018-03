Mariaberg will in Ausbildungswerkstatt investieren

Die Ertinger Metallbaufirma Böhler hat der Ausbildungswerkstatt von Mariaberg in Sigmaringen am Freitag 2300 Euro gespendet. Anlässlich seines 60. Geburtstags bat der Geschäftsführer Peter List um Spenden für einen guten Zweck anstelle von Geschenken. Den gespendeten Betrag verdoppelte die Firma Böhler. Mit dem Geld sollen eine Messplatte und eine Entgratmaschine angeschafft werden, beides aktuell anstehende Investitionen.

In der Ausbilungswerkstatt in Sigmaringen lernen junge Menschen mit Lernschwierigkeiten oder psychischen Beeinträchtigungen. Ziel ist es, sie auszubilden, beim Erwachsenwerden zu begleiten und in eine Stelle auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu vermitteln. In den kommenden Jahren stehen Investitionen unter anderem in eine neue CNC-Maschine in Höhe von 400 000 Euro an. „Das Geld hierfür müssen wir selbst erwirtschaften“, sagte Fachbereichsleiter Bruno Oberlander. Die Löhne übernimmt die Agentur für Arbeit.

In der Ausbildungswerkstatt in der Achbergstraße in Sigmaringen werden derzeit 23 Metallfeinbearbeiter und Fachwerker für Metallbautechnik ausgebildet – die Vermittlungsquote auf den ersten Arbeitsmarkt liege zwischen 70 und 90 Prozent. Eine Ausbildung bringe nicht nur die Chance auf selbst verdientes Geld und eine Zukunftsperspektive, sondern fördere auch die Persönlichkeitsentwicklung.