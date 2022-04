„Maria Stuart“ wird in der Stadthalle gespielt

Eintrittspreise liegen bei 25 Euro für Nichtmitgliede und 23 Euro für Mitglieder und 10 Euro für Schüler und Studenten und Kinder bis 15 Jahren frei. Kartenvorverkauf unter www.reservix.de oder der Ticket-Hotline 01806 700 733 und in der Buchhandlung Rabe

Die Gesellschaft für Kunst und Kultur freut sich darauf, nach längerer Unterbrechung das Theaterprogramm mit Friedrich Schillers großem Drama „Maria Stuart“ in der Inszenierung des Landestheaters Tübingen (LTT) wieder beginnen zu können. Die Vorstellung wird in der Stadthalle Sigmaringen am Samstag, 14. Mai um 20 Uhr gezeigt. Eine Einführung gibt es um 19.30 Uhr.

Maria Stuart, ehemalige Königin von Schottland mit erklärtem Anspruch auf die englische Krone, ist in England gefangen und zum Tode verurteilt. Der Vorwurf lautet, sie sei Mitverschwörerin bei Anschlägen auf das Leben der englischen Königin Elisabeth I. Aber Elisabeth zögert, das Urteil vollstrecken zu lassen.

Das LTT bringt eine moderne Fassung des Klassikers von Friedrich Schiller auf die Bühne. Starke Frauen standen aber auch schon bei Schiller im Zentrum des Dramas. In einer erfrischend neuen Inszenierung bleibt es die Frage nach der Verantwortung des Einzelnen, im zwischenmenschlichen Handeln wie im Bereich der großen Politik, um die sich das Stück dreht. Und dabei besteht ein Teil der Problematik für Schiller, der an die Eigenverantwortung des Menschen glaubte, immer in der paradoxen Dialektik von Macht und Ohnmacht: Je größer der Handlungsspielraum erscheint, desto stärker engt die mit ihm verbundene Verantwortung wiederum ein.

Freiheit, Ohnmacht, Verstrickung in Ränkespiele und Schuld. In Schillers „Maria Stuart“ konzentriert sich dies alles zu echter Dramatik. Regisseurin Juliane Kann nimmt Schillers Figuren in die Verantwortung und öffnet den Blick für deren individuelle Handlungsspielräume.