Maria Braun scheitert mit ihrem Lebensplan

„Ich versuche zu verstehen, warum die Menschen kaputtgehen.“ Dieses Zitat Rainer Werner Fassbinders beschreibt den Kern des Melodrams „Die Ehe der Maria Braun“, das vom Landestheater Tübingen meisterhaft in Szene gesetzt und in der Sigmaringer Stadthalle aufgeführt wurde.

Die Geschichte der Maria Braun, die in der Zeit des Nationalsozialismus aufwuchs und deren Nachname bewusst auf diese Zeit hinweist, umspannt die Jahre 1946 bis 1954. Sie beginnt mit einem innigen Kuss des frischvermählten Paares Hermann und Maria Braun. Dann bricht die Musik ab und mit ihr in einer gewaltigen Staubwolke eine meterhohe Mauer. Die Aufmerksamkeit der Zuschauer richtet sich auf die Trümmerfrauen, die mit den Aufräumarbeiten beginnen.

Maria Braun (gespielt von Lisa Lantin) tritt mit dem Suchbild ihres vermissten Ehemanns auf die Bühne und folgt dem Beispiel Tausender deutscher Frauen, die mit dem Tauschhandel um das Überleben kämpften. Während im Hintergrund der Schlager „Nach Regen folgt Sonne“ gesungen wird und Marias Mutter durchaus pragmatisch feststellt: „Haben wir keine Kartoffeln, dann essen wir Steckrüben, haben wir keine Steckrüben, dann essen wir Mehlsuppe!“, beharrt Maria Braun auf ihrer unerschütterlichen Überzeugung: „In der Liebe muss es immer der Einzige sein.“

Maria Braun wird zu einer geschickten Geschäftemacherin

In der Arbeitswelt erweist sie sich recht rasch als eine überaus geschickte Geschäftemacherin, die Gefühle ebenfalls ihren Zwecken unterordnen kann, während das große Gefühl aber immer nur dem Einen gilt. Der Eine kommt zurück aus der Gefangenschaft, geht für sie ins Zuchthaus, als Maria ihren amerikanischen Freund im Affekt erschießt und wird so zum Beweis einer Schuld, die sie abzutragen hat. „Mit dem Leben fangen wir an, wenn wir wieder zusammen sind“, sagt sie zu ihm im Zuchthaus und übernimmt die Rolle, welche unter anderen Umständen ihrem Ehemann zugefallen wäre.

Selbstbewusst nutzt Maria Braun zufällige Begegnungen, verwandelt sich von der Geliebten zur Angestellten, von der Angestellten zur Freundin, von der Freundin zur Vorgesetzten. Glaubte sie noch zu Anfang, die Abhängigkeiten nicht emotional zu verwischen, so wird sie am Ende doch scheitern.

Die Trümmerteile auf der Bühne werden von Hochhäusern und Designermöbeln abgelöst, Adenauer lobt das Wirtschaftswunder, und aus Maria ist eine eiskalte Zynikerin geworden, die am Kopfende einer meterlangen Tafel mit spitzen Fingern den Teller traktiert.

Auch bei ihren Männern ist die Ökonomisierung der Gefühlswelt offensichtlich. Mit einem Vertrag zwischen Hermann und dem Geliebten Osswald, der Maria zwischen ihnen aufteilt, ist sie auf den Warenwert ihres Körpers zurückgeworfen und mit notarieller Beglaubigung zu einem Tauschobjekt beider Männer geworden. Das Schlussbild der Inszenierung zeigt Maria Braun mit einem Benzinkanister in der Hand und entlässt die Zuschauer, ganz im Sinne Fassbinders, mit offenen Fragen.

Mit einem lang anhaltenden Applaus an die exzellente schauspielerische Leistung der sechs Schauspieler, die mehrere Rollen zu besetzen hatten, bedankte sich ein aufmerksames Publikum, darunter auch eine HZG-Schulklasse, für einen spannenden Theaterabend, der neben dem Handlungsstrang auch einer Art Geschichtsstunde über die Zeit des Umbruchs und des Aufbruchs in die Bundesrepublik aufgezeigt hatte.