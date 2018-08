Marcus Ehm wird als Bürgermeister eingesetzt

Der designierte Bürgermeister Marcus Ehm (CDU) wird am kommenden Montag in sein Amt eingeführt. Die Einsetzung erfolgt im Rahmen einer Gemeinderatssitzung. Allerdings findet die Sitzung nicht wie üblich im Rathaus, sondern in der Alten Schule statt. Beginn ist um 19 Uhr. Die Amtseinsetzung Ehms ist der einzige Tagesordnungspunkt der öffentlichen Sitzung. Den Amtseid Ehms wird der dienstälteste Gemeinderat und stellvertretende Bürgermeister Elmar Belthle abnehmen. Anschließend wird der neue Bürgermeister seine Antrittsrede halten. Der 46 Jahre alte Marcus Ehm war Anfang Juli zum neuen Bürgermeister gewählt worden. Der Jurist holte im ersten Wahlgang 68,28 Prozent der Stimmen und drängte den bisherigen Rathauschef Thomas Schärer damit aus dem Amt. Schärer ist vor den Sommerferien verabschiedet worden.