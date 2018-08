Marché francais: Sigmaringen wird übers Wochenende französisch

Die Organisatoren des Französischen Festes setzen auch im neunten Jahr der Veranstaltung auf ihr bewährtes Konzept: Am kommenden Wochenende gibt es auf dem Sigmaringer Marktplatz Kulinarisches aus dem Nachbarland wie Käse, Flammkuchen oder Quiche und dazu französische Musik – in diesem Jahr mit Chansons von Sänger Thibault Wolf. „Ein bisschen Kultur und viel Genuss“, bringt Hauptorganisator Jonathan Schuler aus Krauchenwies die Idee des Fests auf den Punkt.

Der gebürtige Franzose, der seit 25 Jahren in Krauchenwies lebt, hat das Fest vor neun Jahren ins Leben gerufen. Viel geändert habe er in der Vorbereitung seither nicht. Zwei Stände kommen neu dazu: Einer mit Safranprodukten aus dem Elsass und einer, an dem es ein Pfannengericht aus der Provence zu kaufen gibt. „Der Rest bleibt so, wie im vergangenen Jahr“, sagt Schuler.

Probleme Beschicker zu finden habe er eigentlich nie. „Wir sind eine mehr oder weniger feste Truppe“, erklärt er. „Und jedes Jahr kommen viele andere auf mich zu, die ihre Waren gerne in Sigmaringen verkaufen wollen.“ Oft seien es aber Beschicker, die Gyros, Hamburger oder – da ist Schuler schon ganz Schwabe – „einfach nur Kruscht“ verkaufen wollen. „Wir achten natürlich darauf, dass der Französische Markt auch französisch bleibt“, sagt Schuler, der am Wochenende Flammkuchen backt und verkauft. Die Beschicker seien deshalb alles echte Franzosen. Viele kommen aus Burgund oder dem Elsass. „Nur ich und ein anderer leben in Deutschland.“ Der Musiker Thibault Wolf fährt für das Französische Fest sogar extra aus Tours an. Die mehr als 800 Kilometer legt der Sänger zum ersten Mal zurück. In Sigmaringen will er zeigen, wie vielfältig französische Musik klingen kann. Thibault verbinde mit kreativer Spielweise sein Arrangement von Klassikern und eigenen Kompositionen zu einem innovativen und persönlichen Stilmix in französischer Sprache, heißt es in der Ankündigung. Jonathan Schuler hat den Musiker schon einmal live gehört. „Bei dem bleibt keiner sitzen, der zwei gesunde Beine hat“, schwärmt er. 30 Franzosen sind aktuell in Sigmaringen gemeldet. Das Französische Fest lockt nicht nur sie, sondern mittlerweile Franzosen aus der ganzen Region an. „Ich bin jedes Jahr aufs Neue erstaunt, wie viel französisch an diesem Wochenende in Sigmaringen gesprochen wird“, sagt Schuler, der der Liebe wegen in Deutschland gelandet ist. Aber das Fest komme bei Schwaben genau so gut an. Es sei ja schließlich auch dieser Mix der Kulturen, der das Fest ausmache, sagt Schuler. „Und wer auf den lokalen Geschmack so gar nicht verzichten will, der darf natürlich auch am Französischen Fest Bier aus Sigmaringen trinken.“