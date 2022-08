Manne Lucha besucht Sigmaringer Haus Nazareth

Zum Auftakt seiner Sommertour besucht Sozial- und Gesundheitsminister Manne Lucha das Erzbischöfliche Kinderheim Haus Nazareth. Die Einrichtung bietet jungen Menschen und ihren Familien mit der stationären sozialtherapeutischen Jugendhilfe, in ihrem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ), mit Autismus-Kompetenzzentrum und durch ambulante Hilfen zur Erziehung Unterstützung in unterschiedlichsten Notlagen an.

Der Besuch von Minister Lucha, begleitet von Andrea Bogner-Unden, Landtagsabgeordnete der Grünen, diente dazu, um mit der Einrichtung vor Ort ins Gespräch zu kommen und sich ein umfassendes Bild zu machen über die vielfältigen Angebote der Jugendhilfe. Die Direktion – bestehend aus Peter Baumeister und Stellvertreter Daniel Hahn - nutzte das Treffen und sprach kritische Problembereiche an, etwa den Fachkräftenotstand, Refinanzierung von Investitionskosten in der stationären Erziehungshilfe, bürokratische Hürden und die fehlende Sichtbarkeit der Kinder- und Jugendhilfe in gesellschaftlichen Krisensituationen. „Kinder und Jugendliche sind mehr als ‚nur Schülerinnen und Schüler‘. Sie sind junge Menschen mit eigenen Bedürfnissen und Notwendigkeiten in ihrer wesentlichen Lebensentwicklungsphase.“, so Peter Baumeister zur Sensibilisierung des gemeinwesenorientierten Hilfebedarfs. „Schnittstellen sollen Nahtstellen werden“, entgegnete Lucha.