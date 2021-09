Ein Exhibitionist hat am Donnerstag in Sigmaringen für Aufmerksamkeit gesorgt. Der 23-Jährige soll sich auf einem Parkplatz in der Georg-Zimmerer-Straße aus einer Gruppe heraus auf ein Auto mit drei jungen Frauen zubewegt und sich dann entblößt haben. Die Frauen fuhren davon und verständigten die Polizei, die nun ermittelt. Er wurde angezeigt.