Schwere Verletzungen hat sich ein 25 Jahre alter Arbeiter nach einem Unfall auf einer Baustelle in der Hohenzollernstraße zugezogen. Wie die Polizei berichtet, traf eine herunterbrechende Deckenschalung den in der Nähe stehenden Mann, welcher daraufhin ins Straucheln geriet und über eine Brüstung etwa viereinhalb Meter in die Tiefe stürzte. Er musste aufgrund seiner Verletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.