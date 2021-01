Ein Randalierer ist laut Polizeimeldung am 1. Januar gegen 0.45 Uhr in einem Wohnhaus in der Pfauenstraße gemeldet worden. Mehrere Streifen des Polizeireviers Sigmaringen wurden daraufhin vor Ort geschickt. Dort konnten sie zwar keine Auseinandersetzung feststellen, jedoch wurde ein Tisch aus einem Obergeschoss auf einen geparktes Auto geworfen. Der Schaden betrug etwa 5000 Euro. Weiterhin zerstörte der Randalierer in der Wohnung mehrere Tische, Stühle und Scheiben. Der stark alkoholisierte Tatverdächtige (ein Test ergab über 2,1 Promille) verhielt sich äußerst aggressiv gegenüber der Polizei und den anderen anwesenden Personen, weshalb er in Gewahrsam genommen werden musste. Nach ärztlicher Untersuchung in einem Krankenhaus, kam er zur Ausnüchterung in eine Zelle. Während des Einsatzes beleidigte er die Beamten. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Beleidigung.