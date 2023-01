Mann wirft mit Porzellan nach Polizeibeamten

Wegen einer Beleidigung zum Nachteil eines Mitarbeiters des Sicherheitsdienstes wollten Einsatzkräfte der Polizei am Mittwochabend auf dem Gelände der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Sigmaringen einen 24-Jährigen kontrollieren.

Auch gegenüber den Einsatzkräften verhielt sich der Mann aggressiv, beleidigte diese und leistete bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand. Der 24-Jährige wurde aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in eine Fachklinik gebracht.

Polizeiliche Unterstützungskräfte, die wegen des renitenten Auftretens des Mannes zu Hilfe eilten, wurden durch einen bis dato Unbeteiligten aus einem Gebäude heraus mit einem Porzellangegenstand beworfen. Ein Polizeibeamter wurde von dem Gegenstand getroffen und hierdurch leicht an der Hand verletzt. Der 27 Jahre alte Tatverdächtige, der bereits im Verlauf des Tages durch sein Verhalten negativ aufgefallen war, wurde von den Polizisten ebenfalls in Gewahrsam genommen. Er verbrachte die Nacht in einer Arrestzelle auf dem Polizeirevier.

Beide Beteiligten müssen nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.