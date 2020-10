Mann wirft Flasche nach Auto

Offenbar um seinem Ärger Luft zu machen, hat ein deutlich alkoholisierter 31-Jähriger am Donnerstagabend auf dem Kaufland-Kundenparkplatz eine Glasflasche in Richtung eines Autos geworfen, das er glücklicherweise verfehlte. Im Auto saß eine 20-Jährige, die dem Betrunkenen zuvor die Bitte um eine Mitfahrgelegenheit abgeschlagen hatte. Nachdem sich der Mann selbst beim Eintreffen der Beamten vom Revier Sigmaringen nicht beruhigen ließ und das Ergebnis eines bei ihm durchgeführten Alkoholtests einen Wert von 2,5 Promille ergab, endete die Nacht für ihn in der Ausnüchterungszelle.