Mann wird grundlos mit der Faust geschlagen

Ein 46-jähriger Mann soll am Montag zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr am Leopoldplatz in Sigmaringen von einem unbekannten Täter tätlich angegriffen worden sein. Nun sucht die Polizei mögliche Zeugen.

Zunächst habe der Täter das Opfer in einer unbekannten Sprache angepöbelt und daraufhin mit der Faust gegen die Schulter geschlagen. Der Unbekannte soll von osteuropäischem Erscheinungsbild gewesen, etwa 1,70 Meter groß und von schmaler Statur sein. Er trug helle Kleidung. Außerdem soll er eine dunkle leicht gelockte Kurzhaarfrisur gehabt haben.

Das Polizeirevier Sigmaringen hat Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. Etwaige Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07571/10 40 zu melden.