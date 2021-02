Mann versucht, Kräuterlikör zu stehlen

Eine Anzeige wegen Diebstahls erwartet einen 32-jährigen Mann, der am Dienstagnachmittag gegen 13 Uhr in einem Supermarkt In der Au versucht hat, einen Kräuterlikör zu stehlen. Ein Sicherheitsmitarbeiter hatte den Mann beobachtet, wie dieser die Flasche aus dem Regal genommen und in seine Jacke gesteckt hatte. Nachdem der Mann den Kassenbereich passiert hatte, forderte ihn der Sicherheitsangestellte auf, seine Jacke zu öffnen, wodurch der Diebstahl letztlich aufflog. Die Polizei nahm den Mann schließlich fest und brachte die Tat zur Anzeige gebracht werden.