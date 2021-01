Mann verletzt sich nach Stoß durch Glastüre schwer

Ein 33-jähriger Mann hat sich nach einer Auseinandersetzung am Dienstag gegen 21 Uhr in der Schustergasse schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, hatten ein 19-Jähriger sowie zwei bislang noch unbekannte Begleiter zuvor Schneebälle gegen Fensterscheiben des Mannes geworfen. Als der 33-Jährige das Trio vor der Haustür zur Rede stellte und die Polizei rufen wollte, rannten die drei unvermittelt auf ihn zu. Der Mann wollte zurück in den Hausflur flüchten, wurde jedoch, noch bevor er die Türe erreichte, angerempelt und von hinten durch die Glasfüllung der Haustür gestoßen. Hierdurch zog er sich schwere Schnittverletzungen an den Armen und Beinen sowie am Kopf zu und musste nach notärztlicher Erstversorgung zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die drei Tatverdächtigen flüchteten zu Fuß, im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte der 19-Jährige, der unter Alkoholeinwirkung stand, von einer Streifenwagenbesatzung angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei ihm wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus veranlasst. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun gegen das Trio wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung. Zusätzlich wird sich der 19-Jährige auch wegen Beleidigung verantworten müssen, da er bei seiner Festnahme die Polizeibeamten mit üblen Kraftausdrücken beschimpfte.