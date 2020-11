Mann verletzt sich bei Unfall schwer

Mit dem Verdacht auf schwere Verletzungen ist ein 26-jähriger Opel-Fahrer am Donnerstag vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden, nachdem er gegen 10.45 Uhr in der Sigmaringer Bahnhofstraße einen Verkehrsunfall verursacht hatte. Der junge Mann wollte auf der Fahrbahn wenden und übersah dabei einen hinter ihm fahrenden Linienbus. Er fuhr zunächst nach rechts auf die Parkflächen, um dann abrupt wieder nach links auf die Straße zu lenken. Der Linienbus, für dessen 44-jährigen Fahrer das Fahrmanöver nicht ersichtlich war und der in diesem Moment vorbeifahren wollte, kollidierte mit dem Opel. Der Fahrer des Kleinwagens musste aufgrund seines Verletzungsbildes durch die Feuerwehr Sigmaringen, die mit drei Fahrzeugen und etwa 15 Einsatzkräften am Einsatzort war, aus seinem Auto befreit werden. Der 44-Jährige, der sich mit seinem Bus auf einer Leerfahrt befand, wurde nicht verletzt. Das Auto des Unfallverursachers war nach dem Unfall und der darauffolgenden Befreiung des Fahrers nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Schaden am Auto auf etwa 20 000 Euro beziffert wird, beläuft sich dieser am Bus auf 5000 Euro.