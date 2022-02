Mann verbringt Nacht in Polizeigewahrsam

Unfreiwillig die Nacht auf dem Polizeirevier Sigmaringen hat ein 59-Jähriger verbracht, der am Mittwoch gegen 0.30 Uhr negativ in einem Zug aufgefallen war. Wie die Polizei in einer Meldung mitteilt, machte der stark alkoholisierte Mann einen desorientierten Eindruck, schrie lauthals umher und konnte sich ohne fremde Unterstützung nicht mehr sicher auf den Beinen halten. Ein Atemalkoholtest ergab etwa 1,6 Promille. Da der Mann gegenüber den Polizisten keine Person benennen konnte, die ihn in diesem Zustand beaufsichtigt, verblieb er bis zum Morgen in einer Arrestzelle. Er hat nun die Kosten der Übernachtung zu tragen.