Mann stürzt mit fast vier Promille

Mit nahezu vier Promille haben Sanitäter am Samstag gegen 15 Uhr einen 49 Jahre alten Mann mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Darüber informiert die Polizei am Dienstag. Eine Streifenwagenbesatzung hatte den Mann, der offensichtlich alkoholbedingt gestürzt war, an einer Bushaltestelle in der Straße „In der Au“ am Boden liegend vorgefunden.