Mann stiehlt teure Jacke

Wegen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen gegen einen 26-Jährigen, der am Donnerstagabend eine Jacke im Wert eines vierstelligen Euro-Betrags von der Garderobe einer Gaststätte in der Fürst-Wilhelm-Straße in Sigmaringen an sich genommen hat. Der Eigentümer bemerkte den Diebstahl kurze Zeit später und verständigte die Polizei. Im Rahmen einer Fahndung griffen die Einsatzkräfte den Tatverdächtigen mit der Jacke im Stadtgebiet auf. Er wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen.