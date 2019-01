Mann stürzt bei Streit aus Fenster im 2. Stock

Aus einem Fenster eines zweiten Obergeschosses ist in der Nacht von Montag auf Dienstag ein 32-jähriger Mann in der Fidelisstraße gestürzt. Er landete laut Polizei auf einem am Straßenrand unterhalb des Fensters geparkten Daimler-Benz. Angeblich war es in der Wohnung zu einem Streit zwischen einem 34-Jährigen und dem 32-Jährigen gekommen. Ob der Jüngere selbst sprang, oder absichtlich gestoßen worden ist, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Bei dem Aufprall auf das Auto wurde der Mann nur leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/1040, zu melden.