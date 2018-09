Mann soll schwangeren Partnerin in den Bauch getreten haben

Weil er seiner damaligen schwangeren Partnerin in den Bauch getreten und sie geschlagen haben soll, muss sich seit Montag ein 41-Jähriger vor dem Amtsgericht verantworten. Zu einem Urteil kam es allerdings noch nicht: Weil die Geschädigte nicht zur Hauptverhandlung erschienen war, wurde ein Fortsetzungstermin angesetzt. Dabei soll auch sie angehört werden. Vor Gericht hatten am Montag der Angeklagte sowie drei Zeugen ausgesagt.

Was sich genau in der Silvesternacht auf den 1. Januar dieses Jahres zugetragen haben mag, liegt noch im Nebulösen. Zu vage waren bisher die Aussagen des Angeklagten, zu widersprüchlich die Schilderungen derer, die mitbekommen haben könnten, was sich zugetragen hatte.

Der Angeklagte und seine Lebensgefährtin, damals im zweiten Monat schwanger, verbrachten Silvester bei Bekannten in Sigmaringen. Den Schilderungen aller bislang vernommenen Beteiligten nach verlief der Abend zunächst harmonisch – und feucht-fröhlich. „Wir tranken Wodka“, sagte der Gastgeber aus, der den Angeklagten als „betrunken“ aber nicht volltrunken beschreibt. Eine Blutentnahme nach der Verhaftung ergab später einen Alkoholwert von mehr als 1,6 Promille. Auch die schwangere Geschädigte trank den Zeugen zufolge Alkohol. Nach dem Feuerwerk traf man sich wieder in der Wohnung. Die Gastgeberin sagte aus, einen Streit zwischen dem Angeklagten und seiner Lebensgefährtin im Gästezimmer vernommen zu haben – sie habe aber nicht hören können, worum es ging. Später sei sie in das Gästezimmer gegangen, wo die Geschädigte weinend mit ihrem Sohn auf dem Sofa gelegen habe. „Sie sagte, ihr Partner habe sie geschlagen“, berichtete die Zeugin, die daraufhin die Polizei rief und mit der Frau zusammen im Keller auf das Eintreffen der Beamten wartete.

Diese Aussage steht im Widerspruch zu der Aussage des Polizisten, der an dem Abend gerufen wurde. Er schilderte, die Gastgeberin hätte die beiden Streitenden getrennt, das Geschehen also mitverfolgt. Von Schwellungen im Gesicht der Angeklagten war die Rede. „Sie hielt sich den Bauch und weinte“, sagte der aus. Die Polizei habe daraufhin den Krankenwagen gerufen. Ob das ungeborene Kind durch den Vorfall geschädigt wurde, war nicht Gegenstand der Verhandlung.

Der Angeklagte konnte sich nicht mehr an den Grund des Streits erinnern, war sich aber sicher: „Wir sind beide Schuld und hatten beide getrunken“. Zudem hätte seine Partnerin ihn gekratzt und geschubst. Er habe sie weggedrückt, dabei sei sie womöglich mit dem Kopf gegen die Wand oder das Sofa geknallt, sagte er aus. Er habe ihr aufhelfen wollen, dabei könne es sein, dass er sie mit dem Fuß berührt habe. Der Polizist, der als Zeuge aussagte, beschrieb den Angeklagten am Silvesterabend als sehr aggressiv. Er soll zudem seiner Partnerin zugerufen haben: „Ich werde dich umbringen, wenn ich dich nochmal sehe“. Die Gastgeberin, die der Polizei die Drohung damals schilderte, erwähnte dies vor Gericht aber nicht.